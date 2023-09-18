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Последствия спецоперации спецназа МВД в центре Москвы попали на видео
Спецназ МВД провел спецоперацию в центре Москвы
Спецназ МВД провел специальную операцию по задержанию подозреваемых в центре Москвы. Оперативное видео публикует Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, что у автомобиля Mitsubishi Lancer выбито пассажирское стекло, помята дверь и поврежден задний бампер. На асфальте рядом лежат осколки стекла и пластика.
По данным Telegram-канала, спецоперацию в Протопоповском переулке провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Задержаны две девушки по подозрению в незаконной банковской деятельности. Их сначала положили на землю, а затем увезли в отделение. Личности девушек в интересах следствия не разглашаются.
Поврежденный автомобиль принадлежит 48-летней россиянке.