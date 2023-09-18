Американцы обеспокоились здоровьем Байдена

CBS News: 72 % американцев считают Байдена недостаточно здоровым для президента

Согласно новому опросу, 72 процента американцев считают действующего президента США Джо Байдена недостаточно здоровым, чтобы дальше возглавлять страну по итогам выборов 2024 года. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что вопрос о возрасте и ментальном здоровье является основополагающим для избирателей. Только 34 процента респондентов заявили, что Байден сможет довести второй президентской срок до конца. При этом 55 процентов участников опроса сказали, что экс-президент Дональд Трамп сможет пройти весь второй президентский срок.

Данные опроса также показали, что сейчас большинство американцев хотят видеть президента с качествами «жесткого» (67 процентов) и «энергичного» лидера (58 процентов). Данные характеристики в большей степени приписывают Трампу (67 процентов), чем Байдену, которого 63 процента респондентов назвали «спокойным».

Ранее в США сравнялось число сторонников Байдена и Трампа на выборах. По результатам опроса Reuters среди американцев, на президентских выборах нынешний президент США Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп набрали бы одинаковое количество голосов — по 39 процентов.