Стало известно о взрывах в центре Донецка

У здания администрации ДНР в Ворошиловском районе Донецка прогремели взрывы

В центре Донецка произошли взрывы. О детонациях у здания администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) пишет РИА Новости.

Корреспондент агентства сообщил, что было как минимум одно попадание в здание. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Под обстрел попал Ворошиловский район города.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram подтвердил, что центр города находится под обстрелом. «В зоне риска бульвар Пушкина», — уточнил он.

Ранее кассетный боеприпас попал в многоэтажный дом в Куйбышевском районе Донецка. Как сообщалось, снаряд влетел в кухню одной из квартир на седьмом этаже. В тот момент там находилась женщина, она получила ранения.