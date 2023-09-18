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15:01, 18 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в центре Донецка

У здания администрации ДНР в Ворошиловском районе Донецка прогремели взрывы
СюжетВзрыв в Донецке:

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В центре Донецка произошли взрывы. О детонациях у здания администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) пишет РИА Новости.

Корреспондент агентства сообщил, что было как минимум одно попадание в здание. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Под обстрел попал Ворошиловский район города.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram подтвердил, что центр города находится под обстрелом. «В зоне риска бульвар Пушкина», — уточнил он.

Ранее кассетный боеприпас попал в многоэтажный дом в Куйбышевском районе Донецка. Как сообщалось, снаряд влетел в кухню одной из квартир на седьмом этаже. В тот момент там находилась женщина, она получила ранения.

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    Кристина Есикова
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