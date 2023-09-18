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11:15, 18 сентября 2023Путешествия

Арестованная яхта российского олигарха стала достопримечательностью в Европе

Арестованная яхта олигарха Мельниченко стала привлекать туристов в Италии

Фото: Sabri Kesen / Anadolu Agency / Getty Images

Арестованная яхта российского олигарха Андрея Мельниченко «SY A» стала достопримечательностью итальянского города Триест. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

По данным источника, судно находится в Европе с марта 2022 года, когда оно было арестовано из-за санкций против владельца. Отмечается, что с тех пор яхта привлекает внимание многих туристов.

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Telegram-канал уточняет, что «SY A» — крупнейшая в мире парусная яхта. Ее длина составляет 143 метра, а ширина — 25 метров. Стоимость судна оценивается в 400 миллионов евро. На борту восемь палуб, бассейны, казино, стеклянный балкон на уровне воды и собственная мини-субмарина.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Сергей Науменко решил оспорить арест его яхты в Высоком суде Лондона. Его судно было задержано в марте правоохранительными органами Британии из-за санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине.

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    Марина Черняк
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