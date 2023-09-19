Стало известно о покупке Абрамовичем особняка в Стамбуле
Роман Абрамович приобрел за 18 миллионов долларов особняк, расположенный на берегу Босфора на севере Стамбула, пишет турецкое издание Hürriyet.
По данным журналистов, речь идет о поместье общей площадью 9,6 квадратного километра, два из которых приходятся на здания, а вокруг объекта, на котором разрешили построить вертолетную площадку, уже начали возводить высокие стены.
Представители бизнесмена информацию о покупке опровергают. «В целом это неправда», — приводит Forbes слова одного из них, произнесенные в ответ на просьбу прокомментировать публикацию. В декабре 2022 года СМИ уже становилось известно о планах Абрамовича поселиться в турецком мегаполисе. Намерение приобрести дом тогда тоже опровергалось.
В указанном особняке много лет прожил Аднан Октар — лидер секты, историю которого ранее рассказала «Лента.ру». Октар читал на собственном телеканале проповеди и отрицал теорию эволюции. Прошлой осенью его признали виновным в сексуальном насилии и жестоком обращении с несовершеннолетними и приговорили к 8658 годам заключения.