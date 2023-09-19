Стало известно о покупке Абрамовичем особняка в Стамбуле

Hürriyet: Абрамович купил особняк на севере Стамбула за 18 миллионов долларов

Роман Абрамович приобрел за 18 миллионов долларов особняк, расположенный на берегу Босфора на севере Стамбула, пишет турецкое издание Hürriyet.

По данным журналистов, речь идет о поместье общей площадью 9,6 квадратного километра, два из которых приходятся на здания, а вокруг объекта, на котором разрешили построить вертолетную площадку, уже начали возводить высокие стены.

Представители бизнесмена информацию о покупке опровергают. «В целом это неправда», — приводит Forbes слова одного из них, произнесенные в ответ на просьбу прокомментировать публикацию. В декабре 2022 года СМИ уже становилось известно о планах Абрамовича поселиться в турецком мегаполисе. Намерение приобрести дом тогда тоже опровергалось.

В указанном особняке много лет прожил Аднан Октар — лидер секты, историю которого ранее рассказала «Лента.ру». Октар читал на собственном телеканале проповеди и отрицал теорию эволюции. Прошлой осенью его признали виновным в сексуальном насилии и жестоком обращении с несовершеннолетними и приговорили к 8658 годам заключения.