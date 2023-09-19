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12:35, 19 сентября 2023Среда обитания

Стало известно о покупке Абрамовичем особняка в Стамбуле

Hürriyet: Абрамович купил особняк на севере Стамбула за 18 миллионов долларов

Фото: Tüm hakları saklıdır

Роман Абрамович приобрел за 18 миллионов долларов особняк, расположенный на берегу Босфора на севере Стамбула, пишет турецкое издание Hürriyet.

По данным журналистов, речь идет о поместье общей площадью 9,6 квадратного километра, два из которых приходятся на здания, а вокруг объекта, на котором разрешили построить вертолетную площадку, уже начали возводить высокие стены.

Представители бизнесмена информацию о покупке опровергают. «В целом это неправда», — приводит Forbes слова одного из них, произнесенные в ответ на просьбу прокомментировать публикацию. В декабре 2022 года СМИ уже становилось известно о планах Абрамовича поселиться в турецком мегаполисе. Намерение приобрести дом тогда тоже опровергалось.

В указанном особняке много лет прожил Аднан Октар — лидер секты, историю которого ранее рассказала «Лента.ру». Октар читал на собственном телеканале проповеди и отрицал теорию эволюции. Прошлой осенью его признали виновным в сексуальном насилии и жестоком обращении с несовершеннолетними и приговорили к 8658 годам заключения.

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    Дмитрий Воронин
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