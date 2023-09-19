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09:43, 19 сентября 2023Силовые структуры

Неизвестный попытался устроить диверсию в приграничном российском поселке

В приграничном селе под Брянском неизвестный попытался устроить диверсию

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В приграничном поселке Суземка Брянской области неизвестный попытался устроить диверсию на железной дороге, сообщает Telegram-канал Shot.

Накануне вечером злоумышленник пришел на участок, где ходят только грузовые поезда, вскрыл оборудование и вырвал оттуда блок, отвечавший за перевод стрелки. Неполадки быстро выявили работники и отправили на место механика, который заменил блок. Диверсанта ищут.

Ранее «Лента.ру» описала процесс вербовки россиян спецслужбами Украины в мессенджерах. Один из интернет-кураторов назвал Брянскую область приоритетной для диверсий.

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    Илона Палей
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