Неизвестный попытался устроить диверсию в приграничном российском поселке

В приграничном селе под Брянском неизвестный попытался устроить диверсию

В приграничном поселке Суземка Брянской области неизвестный попытался устроить диверсию на железной дороге, сообщает Telegram-канал Shot.

Накануне вечером злоумышленник пришел на участок, где ходят только грузовые поезда, вскрыл оборудование и вырвал оттуда блок, отвечавший за перевод стрелки. Неполадки быстро выявили работники и отправили на место механика, который заменил блок. Диверсанта ищут.

Ранее «Лента.ру» описала процесс вербовки россиян спецслужбами Украины в мессенджерах. Один из интернет-кураторов назвал Брянскую область приоритетной для диверсий.