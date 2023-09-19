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11:39, 19 сентября 2023Силовые структуры

Изъятую ФСБ и таможней тысячу беспилотников передали на СВО

ФТС: изъятые в Омской области 1105 беспилотников переданы на СВО

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Таможенники передали на нужды специальной военной операции (СВО) 1105 изъятых в Омской области беспилотников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Партия дронов без сопроводительных документов была задержана сотрудниками ФСБ в мае после проверке грузовика, который ехал транзитом через Россию, уточнили ТАСС в омском управлении ФСБ. Силовики посчитали, что беспилотники, которые везли в соседнее с Россией государство, предназначались для использования против российских военных.

Омский суд конфисковал их. ФСБ показала изъятый груз на видео.

На кадрах видны коробки с новыми дронами.

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    Любовь Ширижик
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