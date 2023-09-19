Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:53, 19 сентября 2023Силовые структуры

Учитель музыки пять лет домогался ребенка на занятиях в российском городе

Shot: в Ленобласти учитель музыки пять лет домогался ученицы, его задержали

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Кировске Ленинградской области задержали 54-летнего учителя игры на гитаре, который пять лет домогался своей ученицы на занятиях. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина работал в детской музыкальной школе, куда в 2016 году ребенок пришел учиться играть на гитаре. Потерпевшей было пять лет, когда преподаватель начал к ней приставать. Это происходило и на самих уроках в школе, и на дополнительных занятиях в доме задержанного.

Родители узнали о домогательствах учителя только спустя пять лет, когда ребенок пришел с занятий в слезах, и обратились в полицию. На допросе преподаватель во всем признался. Теперь ему грозит до 20 лет заключения. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что мужчина женат, у него есть дочь.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    В США признали вину Украины в ракетном ударе по Константиновке в ДНР. Снаряд выпустили из комплекса «Бук»

    Берлинские студенты раскритиковали антироссийскую выставку за военную пропаганду

    Названа цена самой дешевой двухэтажной квартиры в Москве

    Названа доля импорта китайских автомобилей в Россию

    Украине удалось досрочно накопить газ на зиму

    Неизвестный пригрозил запустить дрон в дом российского военкора

    Дания передаст новую партию танков Украине

    В московской квартире обнаружили тело младенца

    ВСУ обстреляли российский поселок неподалеку от границы с Украиной

    Организаторы концерта «Ленинграда» назвали причины отмены выступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости