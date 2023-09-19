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15:52, 19 сентября 2023Экономика

В Госдуме предложили проиндексировать пенсии работающим инвалидам

В ГД внесли законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам-инвалидам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Группа депутатов Госдумы предложила проиндексировать в 2024 году пенсии работающим пенсионерам-инвалидам. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента.

Они предложили увеличить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и скорректировать ее с 1 января 2024 года. Отмечается, что индексацию стоит провести в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента работающим пенсионерам-инвалидам.

«Отказ от индексации пенсий работающим инвалидам является существенным антистимулом к занятию ими трудовой деятельностью, поскольку в настоящее время размер пенсии у работающих инвалидов на четверть ниже, чем у неработающих», — называют депутаты причину необходимости индексации.

Указывается, что с 2016 года к началу 2022-го число работающих инвалидов в России сократилось с более чем 2,5 миллиона человек до чуть более 1,5 миллиона. Такие данные приводит Росстат. Индексация же усилит мотивацию инвалидов работать, за счет чего повысятся и налоговые поступления в бюджет, добавляют депутаты.

При этом в правительстве РФ в своем заключении на законопроект заявили, что он нуждается в существенной доработке, так как в нем не определены источники расходов на индексацию.

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    Антон Похиляк
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