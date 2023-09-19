Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:23, 19 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ изъяла 17 килограммов мефедрона из двух нарколабораторий в российском городе

ФСБ пресекла деятельность ростовских нарколабораторий, изъяв 17 кг мефедрона

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух нарколабораторий в Ростове-на-Дону, организованных для производства синтетических наркотиков в особо крупных размерах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

В ходе обысков в местах изготовления запрещенных веществ было изъято более 17 килограммов мефедрона и свыше 180 килограммов прекурсоров. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Подготовка к незаконному сбыту наркотических веществ в особо крупном размере») УК РФ.

По данным ведомства, организаторы преступного бизнеса — двое граждан России. На них сотрудники ФСБ смогли выйти после задержания ростовчанина, причастного к перевозке наркотиков в особо крупных размерах. Полученные в лабораториях наркотические вещества они продавали через интернет-магазин, специализирующийся на анонимной продаже запрещенных средств.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о действиях российских миротворцах в Карабахе

    Врач назвал вредоносные последствия наращивания волос

    Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова

    В Белом доме высказались о встрече с российской делегацией на Генассамблее ООН

    Туристка тронула сотрудницу таможни в Дубае и оказалась под угрозой тюрьмы

    Названа главная особенность нового штамма коронавируса «Пирола»

    Белый дом отказался от высказываний по обострению в Нагорном Карабахе

    В России одобрили первое проектное финансирование на частные дома

    Назван главный риск для экономики Европы

    В Paint появится функция из Photoshop

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости