ФСБ изъяла 17 килограммов мефедрона из двух нарколабораторий в российском городе

ФСБ пресекла деятельность ростовских нарколабораторий, изъяв 17 кг мефедрона

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух нарколабораторий в Ростове-на-Дону, организованных для производства синтетических наркотиков в особо крупных размерах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

В ходе обысков в местах изготовления запрещенных веществ было изъято более 17 килограммов мефедрона и свыше 180 килограммов прекурсоров. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Подготовка к незаконному сбыту наркотических веществ в особо крупном размере») УК РФ.

По данным ведомства, организаторы преступного бизнеса — двое граждан России. На них сотрудники ФСБ смогли выйти после задержания ростовчанина, причастного к перевозке наркотиков в особо крупных размерах. Полученные в лабораториях наркотические вещества они продавали через интернет-магазин, специализирующийся на анонимной продаже запрещенных средств.