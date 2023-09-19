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20:45, 19 сентября 2023Силовые структуры

Российский заключенный обманул гадалку и интернет-подруг на миллион рублей

В Дагестане заключенный обманул гадалку и интернет-подруг на миллион рублей

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

В Дагестане заключенный, отбывающий срок за мошенничество, обманул трех женщин на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Первой потерпевшей стала местная гадалка. К ней мужчина обратился по совету друзей после того, как в его семье произошел разлад. Между зэком и женщиной завязалось общение, и вскоре он стал просить денег в долг. Сначала мужчина получил от новой подруги 250 и 200 тысяч рублей, а потом уговорил ее передать золото на 200 тысяч рублей.

Мужчина параллельно общался в интернете еще с двумя женщинами. Им он представлялся проверяющим крупной нефтяной компании и рассказывал о своем главном хобби — чистить ювелирные украшения от налета. После этого заключенный предлагал женщинам почистить их золото. Украшения забирал курьер и отдавал продавцу на рынке.

Злоумышленника вычислили и добавили к его сроку еще три года.

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    Илона Палей
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