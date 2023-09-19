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08:11, 19 сентября 2023Силовые структуры

Российский подросток выстрелил из пистолета в голову друга

В Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил из пистолета в голову друга

Фото: Unsplash.com

В Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил в друга из пневматического пистолета, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, это произошло случайно. Юноши купили на маркетплейсе два пистолета, чтобы пострелять по жестяным банкам около детской больницы. Однако в тот момент, когда один из молодых людей крутил оружие за скобу, из него вылетела пуля и попала в голову товарища.

Потерпевшего госпитализировали, врачи извлекли пулю и сообщили о произошедшем полицейским. Те изъяли пистолеты и пять газовых баллончиков для них, а также поставили обоих друзей на учет. Теперь правоохранители выясняют, почему несовершеннолетние смогли легко достать оружие.

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    Илона Палей
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