Российский подросток выстрелил из пистолета в голову друга

В Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил из пистолета в голову друга

В Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил в друга из пневматического пистолета, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, это произошло случайно. Юноши купили на маркетплейсе два пистолета, чтобы пострелять по жестяным банкам около детской больницы. Однако в тот момент, когда один из молодых людей крутил оружие за скобу, из него вылетела пуля и попала в голову товарища.

Потерпевшего госпитализировали, врачи извлекли пулю и сообщили о произошедшем полицейским. Те изъяли пистолеты и пять газовых баллончиков для них, а также поставили обоих друзей на учет. Теперь правоохранители выясняют, почему несовершеннолетние смогли легко достать оружие.