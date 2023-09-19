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14:45, 19 сентября 2023Силовые структуры

Силовики освободили похищенную ради выкупа в десять миллионов долларов россиянку

Полицейские освободили москвичку, похищенную ради выкупа в 10 млн долларов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов освободили женщину, похищенную ради выкупа в десять миллионов долларов в центре столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете Москвы.

Подозреваемыми оказались двое ранее судимых жителей Пермского края. Им предъявлено обвинение в похищении человека из корыстных побуждений, вымогательстве и неправомерном завладении автомобилем. На допросе фигуранты свою вину не признали. Их отправили под арест.

В настоящее время силовики устанавливают личности других соучастников преступления.

По информации ведомства, все произошло 21 августа. Злоумышленники с использованием насилия похитили сотрудницу одной из ведущих инвестиционных компаний на принадлежавшем ей автомобиле Porsche Cayenne с парковки делового центра «Москва-Сити». Они перевезли потерпевшую в коттеджный поселок, где насильно удерживали в заранее арендованном доме около недели. За освобождение похищенной мужчины требовали с ее матери десять миллионов долларов.

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    Олеся Мицкевич
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