Адвокат рассказал о наказаниях вербовщиков россиян для диверсий

Адвокат Шурховецкий: вербовщикам грозят схожие с диверсантами сроки заключения

Кураторам, подталкивающим россиян на совершение диверсий, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом во вторник, 19 сентября, «Ленте.ру» заявил адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий.

По его словам, кураторов и диверсантов ждут схожие наказания, так как чаще всего действия первых представляют собой подстрекательство — форму соучастия.

«Вербовка в уголовно-правовой науке предполагает получение согласия человека на совершение какой-либо противоправной деятельности. Но по нормам УК РФ мы имеем дело с подстрекательством. Это не является самостоятельным преступлением, а представляет собой форму соучастия», — объясняет Шурховецкий.

Например, склонение человека поджечь релейный шкаф на железной дороге за вознаграждение, может быть квалифицировано по части 4 статьи 33 и статьи 281 УК РФ («Подстрекательство к диверсии»). В этом случае подстрекателю будет грозить срок вплоть до пожизненного заключения.

Ранее «Лента.ру» рассказала, как украинские спецслужбы подталкивают россиян создавать в мессенджерах каналы вербовки и склонять соотечественников на совершение преступлений.