В Запорожской области началась очистка реки Молочная

18 сентября в Telegram-канале проукраинского мэра Мелитополя Ивана Федорова появилось сообщение, что российские власти якобы разрушают берега реки Молочной вблизи Мелитополя, что нанесет непоправимый вред экологии Запорожской области. Однако информация оказалась недостоверной.

На самом деле, как сообщает министерство АПК и продовольственной политики Запорожской области в своем Telegram-канале, власти начали очистку реки. Мероприятия проводятся в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Планируется очистка более 12 километров русла реки Молочная, из которых уже очищено 5,5 километра, в которых за время работ извлечено более 110 кубических метра мусора.

«Река Молочная является крупнейшей рекой северо-западного Приазовья и имеет длину в 197 км. Она является важным водным объектом для рыболовства, а также для различных видов животных и растений. Однако, из-за загрязнения водных ресурсов, река стала нуждаться в серьезной очистке», — говорится в публикации.

Как сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, на плохое состояние реки Молочная часто жаловались местные жители.

Публикация о том, что российские власти якобы разрушают берега реки Молочная со ссылкой на Федорова получила широкий охват преимущественно в проукраинских СМИ.

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