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14:41, 19 сентября 2023Моя страна

В Ингушетии восстановили средневековый склеп

В горной Ингушетии восстановили средневековый склеп Цори

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Ингушетии завершились работы по восстановлению средневекового склепа, который входит в ансамбль башенного комплекса Цори. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Специалисты провели работы после обрушения в конце августа 2022 года из-за подмыва основания стены рекой, поменявшей русло. Глава республики Махмуд-Али Калиматов поручил провести эту работу известному реставратору Магомеду Харсиеву.

Результат проверили руководитель Комитета культурного наследия Ингушетии Тимирлан Кодзоев и исполняющий обязанности директора музея-заповедника Ахмедхан Сампиев. «Строительные работы по восстановлению самого объекта культурного наследия практически завершены. Хочу поблагодарить автора за проведенную работу по восстановлению склепа. Мы проверили качество работы, и нареканий к мастеру и его команде у нас не возникло», – отметил Сампиев.

Башенный комплекс Цори является древним городом-поселением в горном Джейрахском районе Ингушетии. Он состоит из трех боевых башен, двух десятков башен жилых, а также мавзолея. Рядом с комплексом расположен некрополь, состоящий из 12 склепов. Цори является родовым замком для представителей более 40 ингушских фамилий, которые входят в тейп Цхьорой.

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    Варвара Кошечкина
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