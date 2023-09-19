Российский силовик получил от застройщика 18 миллионов рублей

В Татарстане задержан сотрудник СКР за взятку в 18 млн руб. от застройщика

В Татарстане задержан бывший начальник отдела Следственного комитета России (СКР) по Приволжскому району по подозрению в получении взятки в 18 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии следствия, силовик за регулярное вознаграждение помогал строительной компании уклоняться от уплаты налогов. На коррупционные доходы сотрудник СКР с семьей приобрел автомобиль Lexus за три миллиона рублей и пять объектов недвижимости общей стоимостью 34 миллиона рублей. Следствие устанавливает общую сумму полученных взяток.

Фигуранта дела уволили со службы 10 июля. Его имущество изъято по решению суда. Также он оштрафован на шесть миллионов рублей.