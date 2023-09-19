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10:09, 19 сентября 2023Моя страна

В Приамурье объявили о скором завершении строительства самого длинного тоннеля

Власти Амурской области: Керакский тоннель станет самым длинным на Транссибе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Амурской области до конца текущего года завершат строительство Керакского тоннеля. О скором окончании работ сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Власти подчеркнули, что тоннель на перегоне Ковали — Ульручьи, длина которого составит 926 метров, станет самым протяженным на Транссибирской магистрали.

«Реализация проекта позволит повысить уровень безопасности грузовых и пассажирских перевозок и будет способствовать развитию пропускной способности Транссиба», — заявлено в сообщении. Губернатор области Василий Орлов также отметил, что в настоящее время идет совместная работа по нескольким направлениям, главным из которых является выполнение поручения президента по расширению Восточного полигона железной дороги.

Первый Керакский тоннель был построен в 1910 году. Спустя сто лет объект признали аварийным, а его ремонт — нецелесообразным. Строительство нового Керакского тоннеля началось в июле 2021 года.

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    Варвара Кошечкина
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