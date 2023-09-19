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10:24, 19 сентября 2023Силовые структуры

Генерал ФСБ назвал главную особенность украинских вербовщиков

Генерал ФСБ Михайлов: украинских вербовщиков отличает особый цинизм

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Украинских вербовщиков отличает особый цинизм. Об этом во вторник, 19 сентября, «Ленте.ру» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По его словам, спецслужбы понимают, что отвечают за судьбы своих агентов, поэтому между ними обычно возникают взаимные обязательства. Но для украинских вербовщиков их нет.

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Также Михайлов сравнил тактику противника с ковровой бомбардировкой: те расставляют сети в виде множества каналов в мессенджерах, наполненных готовыми сценариями для совершения диверсий, и просто ждут, когда кто-то решит воспользоваться одним из них. Откликнувшихся они убеждают в возможности избежать наказания, а также обещают хорошо им заплатить. Однако как только россиянин совершает диверсию, куратор исчезает и оставляет подопечного наедине с серьезными проблемами.

О том, как происходит вербовка и кто попадает в сети украинских спецслужб, можно прочитать здесь.

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    Илона Палей
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