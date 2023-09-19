Генерал ФСБ назвал главную особенность украинских вербовщиков

Генерал ФСБ Михайлов: украинских вербовщиков отличает особый цинизм

Украинских вербовщиков отличает особый цинизм. Об этом во вторник, 19 сентября, «Ленте.ру» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По его словам, спецслужбы понимают, что отвечают за судьбы своих агентов, поэтому между ними обычно возникают взаимные обязательства. Но для украинских вербовщиков их нет.

Также Михайлов сравнил тактику противника с ковровой бомбардировкой: те расставляют сети в виде множества каналов в мессенджерах, наполненных готовыми сценариями для совершения диверсий, и просто ждут, когда кто-то решит воспользоваться одним из них. Откликнувшихся они убеждают в возможности избежать наказания, а также обещают хорошо им заплатить. Однако как только россиянин совершает диверсию, куратор исчезает и оставляет подопечного наедине с серьезными проблемами.

О том, как происходит вербовка и кто попадает в сети украинских спецслужб, можно прочитать здесь.