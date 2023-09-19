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19:50, 19 сентября 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело против матери истощенного шестилетнего мальчика-инвалида

В Воронеже СКР возбудил дело против матери мальчика, который весит 9 килограммов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Воронеже следователи возбудили дело в отношении 21-летней матери истощенного шестилетнего мальчика-инвалида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Уголовное дело возбуждено по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным ведомства, мальчик жил с матерью и младшим братом в Коминтерновском районе. Женщина не осуществляла за ним должный уход, поэтому ребенка доставили в больницу с обострением имеющегося заболевания. Там у него заметили существенную потерю веса. На данный момент он весит всего девять килограммов, пишет РИА Новости.

Сейчас потерпевший находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. Правоохранительные органы организовали проверку по факту произошедшего.

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    Екатерина Власова
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