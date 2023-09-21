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08:48, 21 сентября 2023Бывший СССР

В Белоруссии назвали абсурдом обвинения в помощи России

Глава МИД Алейник: обвинения Минска в «пособничестве агрессии» выглядят абсурдом
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Сергей Алейник

Сергей Алейник. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что обвинения Минска в «пособничестве агрессии» в связи с украинским конфликтом является абсурдом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, находясь по соседству с Украиной, Белоруссия заинтересована в скорейшем мирном урегулировании конфликта у своих границ. Министр напомнил, что именно в Белоруссии были подписаны Минские договоренности, которые положили начало мирному процессу по Украине.

«Напоминаю, что в прошлом году на территории нашей страны прошли три раунда российско-украинских мирных переговоров», — сказал глава ведомства.

Алейник отметил, что все инициативы по уменьшению конфронтации, восстановлению доверия и укреплению региональной безопасности, которые Белоруссия предлагала ранее, были проигнорированы. «На это почему-то смотрели свысока. В результате в Европейском регионе с новой силой полыхнул конфликт в Украине», — заявил он.

Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что после начала специальной военной операции на Украине Киев конфисковал белорусское имущество на миллиард долларов. По его словам, также Украина расторгнула более 60 международных двусторонних договоров. В отношении белорусских физических и юридических лиц ввели санкции.

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    Марина Совина
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