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18:20, 15 сентября 2023Бывший СССР

Киев конфисковал белорусское имущество на миллиард долларов

Посол Крутой: с начала СВО Киев конфисковал белорусское имущество на $1 млрд
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Киев конфисковал белорусское имущество на миллиард долларов. Об этом заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, его слова передает РИА Новости.

«С началом СВО Украина перешла к откровенной эскалации: незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму один миллиард долларов», — отметил он.

По словам Крутого, также Украина расторгнула более 60 международных двусторонних договоров. В отношении белорусских физических и юридических лиц ввели санкции.

Дипломат подчеркнул, что Белоруссия поддерживает Россию в вопросе украинского конфликта. Он обратил внимание, что ответственность за него разделяют Запад и Киев в равной степени.

В августе стало известно, что Евросоюз расширил санкции против Белоруссии. Ограничения коснулись экспорта в Белоруссию товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому развитию. Кроме того, США ввели ограничения в отношении лиц и предприятий, связанных с Белоруссией, а Канада — против Минобороны и внутренних войск страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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