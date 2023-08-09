Канада ввела новые санкции против Белоруссии

Канада расширила санкции против Минобороны и внутренних войск Белоруссии

Канада расширила санкции против Белоруссии и ввела новые ограничения против Минобороны и внутренних войск страны. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, заявление опубликовано на сайте канадского дипломатического ведомства.

«Сегодняшнее объявление также нацелено на Министерство обороны Беларуси, Внутренние войска Министерства внутренних дел Беларуси, а также военно-производственные и технологические компании», — сказано в заявлении.

Отмечается, что санкции осуществляются параллельно с аналогичными действиями союзников Канады, включая Европейский союз, США, Великобританию и Новую Зеландию.

Ранее о новых ограничениях в отношении лиц и предприятий, связанных с Белоруссией, объявили США. В частности, санкции ввели в отношении национальной белорусской авиакомпании «Белавиа», департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии и членов его руководства, Минского завода гражданской авиации.