Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:49, 9 августа 2023Мир

Канада ввела новые санкции против Белоруссии

Канада расширила санкции против Минобороны и внутренних войск Белоруссии

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Канада расширила санкции против Белоруссии и ввела новые ограничения против Минобороны и внутренних войск страны. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, заявление опубликовано на сайте канадского дипломатического ведомства.

«Сегодняшнее объявление также нацелено на Министерство обороны Беларуси, Внутренние войска Министерства внутренних дел Беларуси, а также военно-производственные и технологические компании», — сказано в заявлении.

Отмечается, что санкции осуществляются параллельно с аналогичными действиями союзников Канады, включая Европейский союз, США, Великобританию и Новую Зеландию.

Ранее о новых ограничениях в отношении лиц и предприятий, связанных с Белоруссией, объявили США. В частности, санкции ввели в отношении национальной белорусской авиакомпании «Белавиа», департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии и членов его руководства, Минского завода гражданской авиации.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 60

    В США заявили об успехе российских военных на передовой

    Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку

    Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

    Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

    Врач рассказал об эффективном способе справиться с недержанием мочи

    Ольга Орлова показала фигуру через полгода после родов

    Участниц конкурса красоты заставили раздеться догола перед мужчинами

    Ушедший из России автопроизводитель заявил о резком росте прибыли

    Богатейший индиец избавился от жилья в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости