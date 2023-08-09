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17:20, 9 августа 2023Бывший СССР

США ввели санкции против связанных с Белоруссией лиц и предприятий

США ввели новые санкции против связанных с Белоруссией лиц и предприятий

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США ввели новые санкции в отношении лиц и предприятий, связанных с Белоруссией. Об этом сообщает Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов.

В санкционный список попали восемь физических и пять юридических лиц, а также одно воздушное судно.

В частности, США ввели санкции в отношении национальной белорусской авиакомпании «Белавиа», департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии и членов его руководства, Минского завода гражданской авиации.

Также в списке оказались ОАО «Белорусский металлургический завод» и американская компания BEL-KAP-STEEL, предположительно связанная с Белорусским металлургическим заводом.

Санкции предполагают блокировку активов физических и юридических лиц, попавших в перечень, а также запрет на заключение сделок с резидентами.

Ранее стало известно, что Евросоюз расширил санкции против Белоруссии. Ограничения коснулись экспорта в Белоруссию товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому развитию.

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    Алевтина Запольская
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