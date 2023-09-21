Россиянка переоделась в одежду матери и сняла с ее счета все сбережения

В Москве женщина переоделась в одежду матери и сняла с ее счета 2,2 млн руб.

Жительница Москвы переоделась в одежду матери, чтобы снять больше двух миллионов рублей с ее банковского счета. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 72-летняя женщина решила проверить состояние своего счета и, не обнаружив на нем накоплений, обратилась в полицию. Следователи запросили записи с камер видеонаблюдения и увидели, что все сбережения москвички забрала ее дочь, которая приходила в банк, переодевшись в одежду матери и предъявив сотрудникам ее паспорт. В преступлении женщине помогала ее дочь.

Как выяснили следователи, сразу после снятия миллионов соучастницы направились в магазины и салон красоты. Оставшиеся деньги они перевели на погашение кредитов.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.