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18:39, 21 сентября 2023Моя страна

Систему «все включено» введут на Северном Кавказе

Систему «все включено» планируется ввести на Северном Кавказе

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На строящихся курортах Северного Кавказа планируется ввести систему «все включено». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такой сервис может быть введен на курорте «Мамисон» в горах Северной Осетии.

«Мы сейчас уже развиваем, строим еще несколько курортов, это "Мамисон" в Северной Осетии и начинаем уже активно двигаться в сторону строительства Каспийского кластера в Дагестане. Думаю, что как раз формат "все включено" на этих курортах может действительно быть очень интересен», — сообщил заместитель гендиректора единого института развития Северного Кавказа «Кавказ.РФ» Рустам Тапаев.

Тапаев также рассказал, что есть идея использовать на территории Каспийского кластера мусульманскую версию системы «все включено», согласно который будет предоставляться полный спектр услуг без алкоголя.

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