Устойчивость к раку летучих мышей объяснили быстрой эволюцией

Genome Biology and Evolution: быстрая эволюция защищает летучих мышей от рака

Ученые Лаборатории в Колд Спринг Харбор (США) выяснили, что быстрая эволюция летучих мышей объясняет их устойчивость к инфекциям и раку. Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Biology and Evolution.

Известно, что летучие мыши отличаются от многих других млекопитающих относительно долгой жизнью, низким уровнем заболеваемости раком и крепкой иммунной системой, защищающей их от воздействия вирусов. Необычайная устойчивость к инфекциям делает их переносчиками возбудителей опасных заболеваний, к которым другие организмы менее толерантны.

Исследователи секвенировали геномы двух видов летучих мышей — ямайской фруктоядной летучей мыши (Artibeus jamaicensis) и мезоамериканской усатой летучей мыши (Pteronotus mesoamericanus) — и провели комплексный сравнительный геномный анализ различных видов летучих мышей и других млекопитающих.

Были обнаружены генетические адаптации в шести белках, связанных с репарацией ДНК, и в 46 белках у летучих мышей, связанных с подавлением роста раковых опухолей. При этом изменения в генах, связанных с раком, встречались чаще более чем в два раза в группе летучих мышей по сравнению с другими млекопитающими.