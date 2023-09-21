Крис Эванс рассказал о планах вернуться к роли Капитана Америки

Крис Эванс отказался возвращаться к роли Капитана Америки только ради денег

Американский актер и звезда франшизы «Мстители» Крис Эванс рассказал о том, планирует ли он когда-нибудь вернуться к роли Капитана Америки. Его цитирует GQ.

Эванс не исключает, что однажды хотел бы вернуться к персонажу. «Да, это вполне может быть. Я никогда не говорю "никогда", просто потому, что это был замечательный опыт. Я очень дорожу им. Это то, чем я очень горжусь. И, как я уже сказал, иногда я не могу поверить, что это вообще произошло», — поделился актер.

При этом он подчеркнул, что в ближайшее время он не будет играть Капитана Америку. «Я бы не хотел, чтобы меня обвинили в том, что я гонюсь за наживой», — уточнил Эванс, отметив, что у него есть много разных интересов, и он надеется, что в его жизни будет «немного меньше съемок».

Ранее стало известно, что Крис Эванс тайно женился. Избранницей 42-летнего артиста стала 26-летняя португальская актриса Альба Баптиста.