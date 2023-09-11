Звезда Marvel Крис Эванс тайно женился
Американский актер, признанный самым сексуальным мужчиной планеты 2022 года, звезда франшизы «Мстители» Крис Эванс тайно женился. Об этом сообщает People.
Избранницей 42-летнего артиста стала 26-летняя португальская актриса Альба Баптиста, о романе Эванса с которой стало известно в ноябре 2022 года. Закрытое свадебное торжество состоялось в элитном поместье на Кейп Код, расположенном в штате Массачусетс (США), где родился артист.
На свадьбе появились близкие актера, а также его коллеги по фильмам Marvel: Роберт Дауни-младший и его супруга, Крис Хемсворт с женой Эльзой Патаки, Джереми Реннер, Джон Красински, Эмили Блант и другие. По данным источников, присутствующие на торжественном мероприятии гости возвращались с праздника уставшие и счастливые.
Альба Баптиста ― португальская актриса, снявшаяся в таких фильмах, как «Монахиня-воин», «Патрик» и «Дочь закона». Помимо участия в проектах, артистка занимается гуманитарной помощью в приюте в Камбодже.
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