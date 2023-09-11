Звезда Marvel Крис Эванс тайно женился на актрисе Альбе Баптисте

Американский актер, признанный самым сексуальным мужчиной планеты 2022 года, звезда франшизы «Мстители» Крис Эванс тайно женился. Об этом сообщает People.

Избранницей 42-летнего артиста стала 26-летняя португальская актриса Альба Баптиста, о романе Эванса с которой стало известно в ноябре 2022 года. Закрытое свадебное торжество состоялось в элитном поместье на Кейп Код, расположенном в штате Массачусетс (США), где родился артист.

На свадьбе появились близкие актера, а также его коллеги по фильмам Marvel: Роберт Дауни-младший и его супруга, Крис Хемсворт с женой Эльзой Патаки, Джереми Реннер, Джон Красински, Эмили Блант и другие. По данным источников, присутствующие на торжественном мероприятии гости возвращались с праздника уставшие и счастливые.

Альба Баптиста ― португальская актриса, снявшаяся в таких фильмах, как «Монахиня-воин», «Патрик» и «Дочь закона». Помимо участия в проектах, артистка занимается гуманитарной помощью в приюте в Камбодже.

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