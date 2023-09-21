Простившие изменников партнеры рассказали о судьбе своих отношений

Пользователи форума Reddit рассказали о судьбе отношений, в которых решили остаться с изменившим партнером. Своими историями они поделились в разделе AskReddit.

В комментариях простившие изменников люди пожаловались на постоянные подозрения проштрафившихся партнеров.

Все быстро закончилось, потому что она жестко проецировала на меня. Она изменила и решила, что я буду изменять со всеми подругами. Начала меня контролировать, не хотела, чтобы я дружил с женщинами. Я ушел, потому что дружба для меня важнее сломанных отношений Ookimow пользователь Reddit

Для многих попытка восстановить отношения оказалась провальной из-за того, что доверие к партнеру было безвозвратно утрачено.

Я верила, что смогу оправиться и простить его, стать сильнее. Но все было иначе. Я потеряла доверие навсегда и перестала хотеть вернуть. Семь лет отношений, ни о чем не жалею, но хотелось бы закончить их раньше. Но так я поняла, чего заслуживаю, и встретилась с мужчиной всей жизни, который обращается со мной хорошо, любит меня и ценит backandforthlosing пользовательница Reddit

Однако есть и счастливые истории пар, решивших остаться вместе после измены.

Мы были женаты несколько лет, воспринимали друг друга как должное. Не старались. Оба выяснили, что долгие отношения требуют труда. Пережили год ада. А следующие 18 лет не были простыми, но оно того стоило, я рад, что оказался на это способен. Полагаю, обоим нужно на 100 процентов вкладываться в восстановление отношений. Я полностью доверяю своей жене, но доверие потребовало времени Brikendeck пользователь Reddit

Ранее пользовательницы Reddit рассказали мужчинам о своих основных претензиях к оральному сексу и предложениях по его улучшению. Одна из пользовательниц попросила мужчин не делать куннилингус со щетиной.