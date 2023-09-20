Женщины перечислили мужчинам свои претензии к оральному сексу

Пользовательницы форума Reddit рассказали мужчинам о своих основных претензиях к оральному сексу и предложениях по его улучшению. Свои просьбы женщины перечислили в разделе AskReddit.

Одна из пользовательниц попросила мужчин не делать куннилингус со щетиной.

Чисто выбритое лицо и подбородок, пожалуйста, или длинная борода. Щетина, трущаяся рядом с моей вульвой, чувствуется сильнее, чем ваш язык tinyfullstop пользовательница Reddit

Немало комментариев были посвящены просьбам уделять больше времени ласкам области вокруг клитора, не переходя к его стимуляции сразу.

Если долго дразнить, целовать, лизать через трусики, дышать горячо, посасывать и облизывать вокруг, но не трогать клитор, понадобится несколько минут настоящего орала, чтобы я кончила. Честно, предчувствие — это лучшая часть stomping_mom пользовательница Reddit

Наконец, женщины попросили мужчин сохранять взятый темп и способ воздействия на клитор, если женщина просит об этом.

Когда мы просим не останавливаться, не останавливайтесь, черт побери, не начинайте делать что-то совершенно другое ThatChickOvaThur пользовательница Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о первых признаках распада брака, после которых они поняли, что их семейная жизнь обречена. Одна из пользовательниц назвала первым звонком чувство одиночества в паре.