Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:13, 21 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала сотрудника госстройнадзора российского региона за взятки

В Челябинской области ФСБ задержала замначальника отдела госстройнадзора
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Челябинской области ФСБ задержала замначальника отдела управления госстройнадзора региона. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам собеседника издания, мужчину подозревают в получении взятки от директора коммерческой структуры во время строительства одного из объектов в областном центре в 2020 году. По данным 74.RU, взамен за вознаграждение надзорная служба принимала работы беспрепятственно, а выявленные нарушения игнорировала.

Бизнесмена также задержали. В самом управлении прошли обыски. Сейчас мужчины находятся на допросе. Принимается решение о возбуждении уголовных дел о даче и получении взятки в крупном размере.

Ранее в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали высокопоставленных полицейских из службы экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК).

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха

    Ставшие трендом балетки назвали опасными для ног

    Налоговая закрыла бизнес болеющей раком Анастасии Заворотнюк

    В российском регионе подтвердили ввод режима ЧС из-за танковых обстрелов

    ФСБ задержала сотрудника госстройнадзора российского региона за взятки

    Генерал КГБ лишился 13 миллионов рублей после общения с аферистами

    Польша запретила импорт зерна из-за интересов украинских олигархов

    Проживающая в США дочь Машкова обратилась к отцу

    Минобороны передали партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

    Германия не поддержит идею Украины лишить Россию права вето в ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости