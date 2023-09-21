ФСБ задержала высокопоставленных полицейских из российского региона

В Новосибирске ФСБ задержала высокопоставленных полицейских из структуры ОЭБиПК

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали высокопоставленных полицейских из службы экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК). Об этом сообщает НГС со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, это связано с делом о сети нелегальных казино в городе. Среди задержанных он назвал заместителя начальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Сергея Шило, начальника ОЭБиПК Ленинского района Дениса Фетисова и сотрудника ОЭБиПК Заельцовского района Максима Абрамова, который ранее был главой отдела по борьбе с экономическими преступлениями Железнодорожного района.

Утром 21 сентября в аэропорту также задержали бывшего начальника городского ОБЭПа Андрея Хомина. В шесть утра он прилетел из Москвы в Новосибирск, и его взяли прямо у трапа самолета.

Ранее в Орловской области начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Орловский» заподозрили в коррупции. Следователи СКР и сотрудники УФСБ задержали правоохранителя в момент получения части взятки — 350 тысяч рублей.