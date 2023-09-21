Порнозвезда раскрыла изнанку работы в индустрии

Популярная американская порноактриса Чери Девилль заявила, что звезды индустрии контента для взрослых для съемок заполняют необходимые документы и регулярно сдают анализы на инфекции, передающиеся половым путем. Изнанку карьеры в порно она раскрыла в подкасте That's OFfensive, доступном на YouTube.

«Как только индустрия стала легальной, у нас внедрили все, что нужно: подтверждение возраста, различные документы, формы согласия, подробные анкеты, анализы на множество инфекций, передающихся половым путем... В этом плане индустрия постоянно эволюционирует и развивается», — заверила Девилль.

По ее словам, порноактеры сдают анализы «вообще на все». Она отметила, что когда только начинала карьеру, порнозвезды сдавали анализы на инфекции только один раз в 30 дней. Сейчас, как добавила Девилль, они проходят такую процедуру раз в две недели. «Пул актеров в индустрии растет, и частично из-за этого правила становятся все строже и строже», — пояснила она.

Ранее Девилль рассказала о влиянии возраста на ее работу. Порноактриса заявила, что начала сниматься в контенте для взрослых, когда ей было 35 лет, в связи с чем всегда играла роль мачехи или другой взрослой женщины.

