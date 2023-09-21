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09:02, 21 сентября 2023Путешествия

Два самолета с пассажирами на борту столкнулись в аэропорту и попали на видео

Ultima Hora: два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в Пальме

Два самолета с пассажирами на борту столкнулись при рулении в аэропорту города Пальмы на испанском острове Майорка. Последствия аварии попали на видео, которым поделилось издание Crónica Balear.

Утром 19 сентября самолет авиакомпании Air Europa прибыл из Барселоны и врезался на взлетно-посадочной полосе в лайнер Cóndor, который готовился к вылету во Франкфурт. В результате у борта Air Europa оторвался кусок крыла, второй самолет тоже получил повреждения.

Уточняется, что скорость обоих лайнеров была низкой, поэтому пассажиры не пострадали. «Перед ударом мы услышали громкий шум от торможения самолета. К счастью, обошлось без травм, и все отреагировали нормально, — рассказал один из участников рейса в Германию изданию Ultima Hora. — Вскоре после этого нас отвезли на автобусе до терминала, все прошло гладко».

Рейсы в Барселону и Франкфурт отменили, однако в остальном авария не повлияла на работу аэропорта Пальмы. Расследованием инцидента займется комиссия по происшествиям в гражданской авиации.

Ранее самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с пикапом в международном аэропорту Бостона. В результате двигатель воздушного судна и автомобиль получили повреждения.

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    Мария Борисова
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