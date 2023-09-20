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16:12, 20 сентября 2023Путешествия

Самолет столкнулся с пикапом во время буксировки и лишился двигателя

Boston Globe: самолет American Airlines столкнулся с пикапом в аэропорту Бостона

Фото: Damian Hutter / Unsplash

Самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с пикапом в международном аэропорту Бостона и лишился двигателя. Об этом сообщило издание Boston Globe.

Инцидент произошел в субботу, 16 сентября. По данным Федерального управления гражданской авиации США, лайнер врезался в припаркованный пикап во время буксировки. В результате двигатель воздушного судна и автомобиль получили повреждения.

В заявлении авиакомпании сказано, что в момент столкновения на борту самолета и в пикапе не было пассажиров, поэтому никто не пострадал. Самолет пришлось вывести из эксплуатации для осмотра и ремонта.
В авиационном ведомстве организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее в сентябре летевший в Екатеринбург из Турции самолет авиакомпании Red Wings резко сменил курс и приземлился в Казахстане.
У воздушного судна отказал правый двигатель, при этом пилоты не стали подавать сигнал бедствия.

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    Мария Борисова
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