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10:21, 18 сентября 2023Путешествия

Российский самолет из Турции резко сменил курс из-за поломки

«Авиаторщина»: у летевшего в Екатеринбург самолета Red Wings отказал двигатель

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший из Турции самолет авиакомпании Red Wings резко сменил курс и приземлился в другом месте из-за поломки. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным портала, Boeing 777 следовал по маршруту АнтальяЕкатеринбург вечером 17 сентября. Над Каспийским морем пилоты российского лайнера сообщили об отказе правого двигателя и снизились до высоты 7600 метров. При этом экипаж не подавал сигнал бедствия.

Через 1,5 часа борт благополучно приземлился в казахстанском Актобе. Как уточняет канал, пассажиров проводили в аэропорт. Вынужденную посадку им объяснили технической неисправностью самолета.

Ранее около 200 пассажиров рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву остались без багажа после прилета в Шереметьево. Предположительно, чемоданы туристов забыли в воздушной гавани Египта.

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    Мария Борисова
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