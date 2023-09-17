Российские туристы остались без багажа после рейса из Египта в Москву

Mash: около 200 туристов остались без багажа после рейса из Египта в Москву

Около 200 туристов остались без багажа после рейса из Египта в Москву. Все вещи, скорее всего, вещи были забыты в аэропорту в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines прибыл в аэропорт Шереметьево около семи утра по московскому времени.

По словам пассажиров, представители авиакомпании не смогли точно объяснить причины произошедшего, только предоставили множество документов, которое необходимо заполнить для возврата вещей.

Ранее начальник отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Дмитрий Хазин посоветовал не оборачивать багаж пищевой пленкой, чтобы уберечь его от потери в аэропорту, поскольку из-за этого может быть утрачена маркировка во время сортировки.