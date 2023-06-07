Названы способы уберечь багаж от потери в аэропорту

Сотрудник аэропорта Владивостока Хазин посоветовал не оборачивать багаж пищевой пленкой

Россиянам посоветовали не оборачивать багаж пищевой пленкой, чтобы уберечь его от потери в аэропорту. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Дмитрий Хазин, который также назвал способ избежать проблем с багажом.

Хазин пояснил, что одна из самых частых причин потери багажа — утрата маркировки во время сортировки. Чаще всего это происходит с чемоданами и сумками, обернутыми в тканевые чехлы и пищевую пленку. Он уточнил, что на них бирки плохо держатся и отклеиваются. При этом, по словам сотрудника воздушной гавани, чтобы багаж не потеряли, пассажирам обязательно нужно отклеить старые бирки.

Представитель воздушной гавани также рассказал, что делать пассажирам, багаж которых так и не появился на ленте по прилете. «Человек, прибывший на место, но не получивший свою сумку, пишет заявление. Оно телеграммой распространяется по другим аэропортам с описанием», — пояснил Хазин.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Delta, прославившаяся в социальных сетях, нашла способ избежать поломки чемодана в путешествии. По словам бортпроводницы по имени Сиси, в первую очередь перед поездкой необходимо проверять колеса и ручки багажа на прочность.