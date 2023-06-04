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14:05, 4 июня 2023Путешествия

Стюардесса нашла способ избежать поломки чемодана в путешествии

Стюардесса авиакомпании Delta посоветовала чистить колеса чемодана, чтобы избежать поломки

Фото: Danila Hamsterman / Unsplash

Стюардесса американской авиакомпании Delta, прославившаяся в социальных сетях, нашла способ избежать поломки чемодана в путешествии. Лайфхаком она поделилась в видео на своей странице в TikTok.

По словам бортпроводницы по имени Сиси, в первую очередь перед поездкой необходимо проверять колеса и ручки багажа на прочность. Ни в коем случае нельзя тащить его по лестницам и сбрасывать с верхних полок самолета, посоветовала она. Кроме того, дважды в год стюардесса рекомендует чистить колеса чемодана, чтобы в пути не возникло проблем.

В ролике она показала, как откручивает колесо с помощью отвертки, а затем собирает скопившиеся внутри механизма волосы и пыль. При необходимости, отмечает Сиси, колесо можно полностью заменить, обратившись к производителю.

Подписчики бортпроводницы поблагодарили ее за советы и пожаловались, что авиакомпании относятся к багажу клиентов безответственно. «Мой багаж сломали в полете, к сожалению», «Ого, я понятия не имела, что так надо», «Спасибо за совет!», «Я даже никогда не проверял эти колеса», — написали пользователи.

Ранее в феврале Сиси призвала туристов не забывать о нескольких действиях перед заселением в номер отеля, которые могут спасти жизнь в экстренных ситуациях. Например, девушка посоветовала сразу сосчитать количество дверей от номера до аварийного выхода, чтобы в случае пожара успеть покинуть здание.

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    Зарина Дзагоева
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