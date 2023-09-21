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10:41, 21 сентября 2023Россия

Две женщины подрались из-за Корана в Дагестане и попали на видео

В Дагестане женщины подрались из-за слов ребенка про Коран, их сняли на видео

В Дагестане женщины подрались из-за того, что одна из их дочерей сказала, что сожгла Коран. Это попало на видео, его публикует Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видно, как одна из женщин нападает на другую, бьет ее и таскает за волосы. Россиянки кричат друг на друга. По данным авторов канала, дочь одной из женщин сказала, что сожгла Коран, за что получила пощечину от незнакомой женщины. Когда девочка рассказала матери о случившемся, она решила разобраться с обидчицей дочери, после чего и началась драка.

Обе женщины после случившегося написали заявление в правоохранительные органы и сняли побои. Мать той девочки, что рассказала о сожжении Корана, отрицает этот факт.

Ранее в Симферополе произошла массовая драка из-за украинских госномеров, которые висели на стене кальянной. На попавших в сеть кадрах видно, что в драке участвуют около 10 человек, которые бьют друг друга кулаками и ногами.

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    Анастасия Шейкина
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