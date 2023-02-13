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10:24, 13 февраля 2023Россия

Массовая драка из-за украинских госномеров в Симферополе попала на видео

В Симферополе произошла массовая драка из-за висящих на стене украинских госномеров

В Симферополе произошла массовая драка из-за украинских госномеров, которые висели на стене кальянной. Видеозапись потасовки публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На попавших в сеть кадрах видно, что в драке участвуют около 10 человек, Они бьют друг друга кулаками и ногами по лицу и телу у входа в кальянную, несколько очевидцев пытаются разнять драку.

По данным авторов канала, драка произошла рядом с кальянной Chill Avto — на стене заведения висел украинский госномер, рядом с которым стояла группа молодых людей. Проходящая мимо кальянной компания подумала, что к украинским номерам имеет отношение группа тех, кто стоит рядом с ними.

Драку удалось закончить, впоследствии нападавшие зашли в кальянную и потребовали у собравшихся там паспорта, пригрозив открыть огонь, если их просьбу не выполнят. После потасовки за помощью к медикам обратились четыре человека, но заявление в полицию никто не написал.

Ранее в тюменской налоговой инспекции во время ежедневного прослушивания российского гимна произошла драка. Тогда гимн России стал не только фоном, но и одной из причин конфликта — первая участница потасовки отказывалась слушать композицию, а ее коллега отметила, что таким сотрудницам не место в государственных органах.

Анастасия Шейкина
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