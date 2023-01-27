Сотрудницы налоговой подрались на работе из-за российского гимна под его звуки

Ural Mash: в Тюмени сотрудницы налоговой инспекции подрались на рабочем месте под гимн РФ

В тюменской налоговой инспекции во время ежедневного прослушивания российского гимна произошла драка. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, гимн России стал не только фоном, но и одной из причин конфликта — первая участница потасовки отказывалась слушать один из главных символов страны, а ее коллега отметила, что таким сотрудницам не место в государственных органах. Ural Mash сообщает, что в потасовке налоговый инспектор била коллегу рабочим журналом, а та ответила ударом калькулятора.

Инцидент в УФНС №14 подтвердил и источник портала Ura.ru — издание добавило, что конфликт между инспекторами возник давно, и гимн стал последним поводом для драки. Кроме того, громкий звук музыки заглушил шум от конфликта, и коллеги дерущихся не услышали потасовки и не смогли разнять женщин.

Отмечается, что на место инцидента выезжала полиция, но в правоохранительных органах пока не комментировали этот инцидент.

Ранее сообщалось, что глава российского района избил главу райцентра на встрече с жителями.