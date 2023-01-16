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13:27, 16 января 2023Россия

Российского мэра избили на встрече с жителями

Мэра Знаменского в Омской области Андреева избили на встрече с жителями
Геннадий Андреев

Геннадий Андреев. Фото: Константин Ткачев / Сетевое издание «NGS55.RU»

Мэра Знаменского сельского поселения Омской области Геннадия Андреева избили на встрече с жителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального Следственного комитета (СК) Ларису Болдинову и неназванного собеседника в администрации поселения.

По славам представительницы СК, к нападению на Андреева может быть причастен другой российский чиновник — глава Знаменского района Сергей Максимов. Конфликт между ними произошел из-за вопроса местных жителей о возобновлении водоснабжения в районе — из-за обледенения водонапорной башни жители населенного пункта четверо суток остаются без воды.

В ходе обсуждения Максимов и Андреев попытались снять с себя ответственность за инцидент и переложить ее друг на друга, после чего глава района напал на мэра с кулаками.

Как уточняет ТАСС, мэра госпитализировали с подозрением на сотрясение и проблемами с давлением. По факту инцидента начата проверка.

Ранее сообщалось, что неизвестные в центре Москвы напали на бывшего депутата Государственной Думы Максима Шингаркина. Бывший депутат уверяет, что за ним следили в течение недели.

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Марк Леонов
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