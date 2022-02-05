В Москве избили бывшего депутата Госдумы

Неизвестные в центре Москвы напали на бывшего депутата Государственной Думы Максима Шингаркина. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

После избиения мужчину доставили в больницу с подозрением на перелом носа. Нападение произошло в субботу, 5 февраля, вблизи одного из офисов на Самотечной улице.

Сам экс-депутат считает, что нападение на него было спланировано. Шингаркин в настоящее время снимает побои.

Полиция уже начала проверку. Бывший депутат уверяет, что за ним следили в течение недели.

Шингаркин был депутатом Госдумы от ЛДПР, в 2016 году он покинул партию Владимира Жириновского. Известно, что в 2021 году Шингаркин пробовал баллотироваться в нижнюю палату парламента от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Его попытка оказалась безуспешной.

Ранее на Урале местный предприниматель, экс-депутат горсовета Евгений Тагай избил деревянной ложкой мэра Кусы Алексея Чистякова.

Бизнесмен до этого высказывал недовольство тем, как убирается снег в городе. После инцидента Тагай скрылся с места происшествия на своем BMW X3. У пострадавшего медики диагностировали ушиб шеи и головы, он обратился в правоохранительные органы.