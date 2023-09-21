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21:03, 21 сентября 2023Силовые структуры

Житель Донецка ранил ножом супругу

В Донецке задержали мужчину, ранившего ножом супругу

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Донецке задержали мужчину, ранившего ножом супругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД Донецкой народной республики (ДНР).

По данным ведомства, в полицию обратились сотрудники больницы. Туда доставили женщину с колото-резаным ранением живота и внутрибрюшным кровотечением. Выяснилось, что ее ранил ножом муж.

Потерпевшая рассказала, что ее супруг раньше много пил, однако уже долгое время не употребляет алкоголь. Сейчас в отношении нападавшего возбудили дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Теперь мужчине грозит до десяти лет колонии.

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    Екатерина Власова
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