Житель Донецка ранил ножом супругу

В Донецке задержали мужчину, ранившего ножом супругу

В Донецке задержали мужчину, ранившего ножом супругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД Донецкой народной республики (ДНР).

По данным ведомства, в полицию обратились сотрудники больницы. Туда доставили женщину с колото-резаным ранением живота и внутрибрюшным кровотечением. Выяснилось, что ее ранил ножом муж.

Потерпевшая рассказала, что ее супруг раньше много пил, однако уже долгое время не употребляет алкоголь. Сейчас в отношении нападавшего возбудили дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Теперь мужчине грозит до десяти лет колонии.