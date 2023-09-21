Бортпроводник напился перед рейсом и лишился работы

The Sun: бортпроводника Scandinavian Airlines сняли с рейса из-за алкоголя

Бортпроводника авиакомпании Scandinavian Airlines сняли с рейса и арестовали после жалоб пассажиров на запах алкоголя. За это нарушение сотрудник лишился работы, сообщает таблоид The Sun.

Лайнер готовился к вылету из Осло в лондонский аэропорт Хитроу в среду, 13 сентября. Очевидцы рассказали, что член экипажа нетвердо стоял на ногах, поэтому на борт вызвали сотрудников полиции.

Они провели алкотест и, получив положительный результат, арестовали бортпроводника. «Теперь он предстает перед судом, его летная карьера разрушена», — цитирует издание свой источник.

В авиакомпании заявили, что серьезно относятся к подобным инцидентам. При этом представители перевозчика отказались раскрыть детали произошедшего, потому что сочли это конфиденциальным делом личного характера.

Ранее сообщалось, что запах перегара может держаться до трех дней и мгновенно убрать его не получится, только замаскировать. Чтобы аромат как можно быстрее исчез, продукты распада этанола должны покинуть организм через пот, мочу или дыхание.