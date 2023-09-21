Элтон Джон решил избавиться от квартиры в США

WSJ: Элтон Джон выставил на продажу квартиру в Атланте за 4,9 миллиона долларов

Британский певец Элтон Джон решил избавиться от недвижимости — один из самых известных исполнителей мира выставил на продажу квартиру в Атланте, США. Ее стоимость составляет 4,9 миллиона долларов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Двухэтажная квартира расположена на 36-м этаже жилого комплекса Park Place в Бакхеде. Общая площадь жилья оценивается в 1254 квадратных метра — Джон купил пять квартир в этом здании и объединил их в одну. В ней певец останавливался, когда приезжал на гастроли в США.

В квартире есть четыре спальни, офис, несколько гостиных, одна из которых с панорамными окнами, отделанная драгоценным камнем ониксом ванная со спа, собственный тренажерный зал и массажный кабинет. Также в доме певца есть комната для хранения обуви: как минимум четыре стеллажа от пола до потолка. Из окон квартиры открывается вид на город: парк и небоскребы Атланты.

Кроме того, в здании исполнителю принадлежит девять парковочных мест, шесть складских помещений и пять комнат для хранения вина. Большой ценитель искусства Элтон Джон начиная с 90-х годов собирал собственную коллекцию живописи и фотографий. По его словам, квартира в Атланте была настоящей галереей. В ней много антиквариата, религиозных артефактов, книг, изделий из стекла и музыкальных инструментов.

Квартира оказалась не нужна Джону после того, как он завершил музыкальную карьеру, прощальным туром в 2018-2023 годах. В настоящее время он живет в старом поместье в Англии, также у него есть дом на Лазурном Берегу, в Ницце, Франция. В прошлом году певец купил еще один дом — пентхаус под названием «Домик на дереве» в Канаде.