Описан эпизод с раздававшим звания Ельциным перед штурмом Белого дома в 1993-м

Экс-глава МВД Дунаев: перед штурмом Белого дома в 1993-м Ельцин раздавал звания

Перед штурмом Белого дома в 1993 году первый президент России Борис Ельцин массово раздавал воинские звания. Этот эпизод «Ленте.ру» описал бывший глава Министерства внутренних дел (МВД) России, генерал-лейтенант милиции Андрей Дунаев.

По словам Дунаева, массовое повышение силовиков являлось подготовкой к вооруженному противостоянию — таким образом Ельцин заручался поддержкой армии и милиции.

Борис Николаевич активно посещал армейские части, буквально раздавал генеральские звания и чины, приобретая себе союзников Борис Дунаев бывший министр внутренних дел России

Экс-министр отмечает, что подготовка к штурму здания Верховного Совета (ВС) велась президентом несмотря на то, что сам Дунаев поставил председателя ВС Руслана Хасбулатова в известность о планах Ельцина. Дунаев надеялся, что после этого Хасбулатов «сохранит информацию в глубокой тайне и примет меры к недопущению переворота», однако тот прочитал в стенах Белого дома доклад на эту тему.

При этом ни сам Верховный Совет, ни Ельцин не отреагировали на доклад Дунаева. «Президиум Верховного Совета и Хасбулатов никаких мер по предотвращению госпереворота не приняли, — сообщил бывший глава МВД. — [Ельцин] постарался не придавать ему (докладу) внимания и усиленно готовился к перевороту».

Поводом для вооруженного конфликта в октябре 1993 года стало упразднение деятельности Верховного Совета. Его сторонники попытались захватить здание мэрии и Останкинский телецентр. 4 октября по решению Ельцина начался штурм Белого дома, его обстреляли из танков. Победу одержали сторонники президента. После этого Хасбулатова и вице-президента Александра Руцкого арестовали, но позже амнистировали против воли Ельцина, а в декабре 1993 года была принята новая Конституция. Также итогом политического кризиса стало упразднение поста вице-президента.