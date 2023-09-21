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14:41, 21 сентября 2023Силовые структуры

Пойманного ФСБ с 4,5 килограммами мефедрона наркодилера осудили на восемь лет

ФСБ: наркодилер получил 8,5 года за сбыт мефедрона в Подмосковье

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Наркодилер, сбывавший мефедрон в Подмосковье, получил 8,5 года лишения свободы. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области

Суд установил, что мужчина входил в наркогруппировку, занимавшуюся распространением запрещенных веществ посредством интернета.

В результате обысков у него был изъят мефедрон весом 4,5 килограмма.

14 сентября сообщалось о задержании в Москве молодого человека со странной походкой. Оказалось, что в естественной полости его тела было спрятано полграмма мефедрона. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Хранение наркотических средств»).

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    Любовь Ширижик
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